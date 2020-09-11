Fenerbahçe'de Miha Zacj ile yollar resmen ayrılıyor. Sloven futbolcu, Serie A takımlarından Genoa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Transferi tamamlamak için İtalya'ya giden Zajc, sağlık kontrollerine girerken görüntülendi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.