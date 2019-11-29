Sağlıklı yaşamdan lezzetli tariflere, merak edilen sorulardan çarpıcı hayatlara, eğlenceli misafirlerden uzman konuklara hepsi ve çok daha fazlasıyla “Zahide Yetiş’le”de merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey sizleri bekliyor.

Zahide Yetiş’le hafta içi her gün saat 16.00’da Show TV’de!