Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok? sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında. Televizyonlarda sabah kuşağı programlarının önemli isimlerinden olan Zahide Yetiş, Kanal D ekranlarında yeni programa başlamıştı. Geçen hafta son bölümünün ardından programın bu hafta yayınlanmaması akıllara "Zahide Yetiş'le Gelin Görün final mi yaptı?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN NEDEN YOK?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün final yaptı. Zahide Yetiş'le Gelin Görün programının bittiği haberi Kanal D'den geldi. Reytinglerde yeterli başarıyı yakalayamayan Zahide Yetiş için final kararı alındığı açıklandı.