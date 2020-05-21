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Zahide Yetiş, enfes tariflerle, muhteşem konuklarla, derde deva bilgilerle ve merak ettiğiniz sorularla geliyor. Özlenen program tüm enerjisi ve coşkusuyla kaldığı yerden devam ediyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle yayınlarına ara vermek zorunda kalan sevilen program Zahide Yetiş’le dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleriyle izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Zahide Yetiş'le 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün saat 09.30’da canlı yayınla Show TV'de!

İşte 'Zahide Yetiş'le'nin Tanıtımı: