Birbirinden lezzetli tarifleri ve en merak edilen çarpıcı konulara değinen, Show Tv'nin sevilen programı Zahide Yetiş'le programı özlediğiniz saatine geri dönüyor!

25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da izleyicileriyle buluşacak “Zahide Yetiş’le”de merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey sizleri bekliyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Zahide Yetiş’le 25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Show TV’de!

İşte “Zahide Yetiş’le”nin Tanıtımı: