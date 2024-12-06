Zaha'nın ayrılığına yeşil ışık!

Galatasaray'dan Fransa ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız basınını meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere'ye kiralık transferi son anda yatan ve devamında Lyon'un yolunu tutan Zaha, şimdiye kadar sadece 5 maçta forma giyebildi.

29 Eylül'den bu yana sahaya ilk 11'de çıkamayan Fildişi Sahilli futbolcu için Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage açıklama yaptı. Angers müsabakası öncesinde soruları yanıtlayan Sage, forma şansı bulamayan Wilfried Zaha ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Gift Orban'la ilgili de konuştu.

Ayrılıklara yeşil ışık yakan Sage, "Ocak ayı başında bazıları için ayrılık bazıları için oynama fırsatı olacak" ifadelerini kullandı.

Futbolcularla genel olarak az konuştuğunun altını çizen Sage, "Bugünün oynamayan futbolcuları dün oynamayanlarla aynı değil, bu durum değişken. Transfer dönemi hareketli olacak" dedi.

Galatasaraylı yetkililer ise Zaha'nın Lyon'daki durumunun kendileri açısında bir şeyi değiştirmediğini ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın bu sezon planları arasında yer almadığını ve Fildişi Sahilli futbolcunun Lyon'la yaptığı kontratın sezon sonuna kadar olduğunu belirtiyor.

Bu sezon içinde hem Galatasaray hem Lyon'da forma giyen Zaha'nın üçüncü bir kulüpte forma giyme ihtimali ise FIFA'dan alınacak özel izne bağlı.

Diğer yandan Lyon'daki çalkantılar ise durulmuyor... Fransa'da mali problemlerle boğuşan Lyon'a geçici olarak küme düşme kararı verilmişti.