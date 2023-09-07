Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaha, Ndombele ve Ziyech'in son durumlarına ilişkin açıklama: Galatasaray kulüp doktoru konuştu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da doktor Yener İnce'den futbolcuların sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira ile henüz hazır olmayan Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha'nın gelecek hafta takımla çalışmalara katılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakat futbolcuların son durumları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnce, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarına Icardi, Oliveira, Zaha ve Ziyech'in durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında ayağına darbe alan Icardi'nin ciddi bir sakatlığının olmadığını aktaran İnce, "Icardi'nin çok ciddi bir sakatlığı yok. Son maçta ayağına anormal bir darbe aldı. Ayak bileğinde bir şiş var. Oyuncunun faydasına olacak program uygulanıyor. Gelecek hafta takımla antrenmana çıkacak." dedi.

        Sergio Oliveira'nın antrenmanda kalçasında takılma hissi oluştuğunu aktaran İnce, "Sergio, toparlanma sürecinde. Salı günü takımla çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

        "ZIYECH SAKATLANMAZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR"

        Yener İnce, Chelsea'den alınan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımla antrenman yapabilir hale gelmesi için çalışıldığını dile getirdi.

        "Ziyech, geldiğinde takım antrenmanı için hazır değildi." diyen İnce, "Uzun bir süre istenen randımanda transfer yapmadığı için takım idmanını kaldırabilir ve sakatlanmaz hale getirilmesi için çalışılıyor. Salı veya çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Yener İnce, Hakim Ziyech ile ilgili, "Çok zayıf" eleştirilerine de katılmadığını dile getirdi.

        Fildişi Sahilli yıldız Zaha'nın geçen sezon Crystal Palace'da fedakarlık yaparak tam hazır olmadan oynadığını anlatan İnce, şunları kaydetti:

        "Zaha'nın geçen sezon çok uzun süren ve tekrar eden kas sakatlıkları olmuş. Crystal Palace için çok önemli bir oyuncu olduğu için bu şekilde oynatılmış. Kendisi çok istekliydi ve kendisini denedi. Uzun süreli faydalı olabilmesi için gereken şartlara uygun değildi. Sık sık arka adalede sakatlıklar yaşamış. Zaha'nın çok ciddi bir şeyi yok ama eski takımdan yaptığı fedakarlıklar oyuncuyu yıpratmış. Üstüne gidilmesi durumunda sıkıntı yaşama ihtimali vardı. Sakatlık yaşamaması için özel bir program uygulanıyor. Samsunspor maçından önce takımla çalışmalara başlayacak. Geldiği günden itibaren 3-4 kat daha iyi durumda. Önümüzdeki hafta içinde takımla çalışacak. Testlerde istenen seviyeye gelirse en geç cuma günü takım idmanına çıkacak."

        "NDOMBELE'NİN ÇOK CİDDİ BİR FAZLALIĞI YOK"

        Yener İnce, yeni transferlerden Tanguy Ndombele'nin ciddi bir kilo fazlası olmadığını söyledi.

        Sosyal medyada fazla kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Fransız yıldızla ilgili İnce, "Bazı oyuncuların yağ oranı en iyi olduğu dönemde bile diğerlerinden yüksek olabilir. Dünya futbolunda görülebilen bir durum. Biraz kilosu var ama çok ciddi bir fazlalık değil. Onu makul değerlere düşüreceğiz. Tottenham'da sezon başından beri tüm idmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki tüm raporları bizde. En fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın. En iyi performansını verdiği zamanki kilosu bundan farklı değil." şeklinde görüş belirtti.

        Ndombele'nin bir fotoğrafı üstünden spekülasyon yapıldığını dile getiren İnce, "Bu kilo ile yapamadığı hiçbir hareket yok. Tüm oyuncularımıza yaptığımız gibi Ndombele için de kilo kontrolü yapacağız. Spekülasyon yapıldığı kadar bir problemi yok. Bu kilosu maç oynamasına engel değil. Tottenham'da zaten son 3 gün hariç tüm antrenmanlara katılmış bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa