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        Haberler Dünya Avrupa Zagreb'deki yüksek bina Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

        Zagreb'deki yüksek bina Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki en yüksek binalardan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:35
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        Zagreb'de muhteşem görüntü
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        Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlamaları münasebetiyle başkentteki en yüksek binalardan birini kırmızı-beyaz renklere büründürdü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        100. YIL LOGOSU

        Zagreb'teki binaya Türk bayrağının yanı sıra 100. yıl logosu yansıtıldı.

        GECEYE DESENİNİ VERDİ

        Zagreb'de yansıtılan Türk bayrağı şehrin gece görüntüsünün desenini verdi

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        #zagreb
        #haberler
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