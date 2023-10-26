Zagreb'deki yüksek bina Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki en yüksek binalardan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Giriş: 26.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:35
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlamaları münasebetiyle başkentteki en yüksek binalardan birini kırmızı-beyaz renklere büründürdü.
100. YIL LOGOSU
Zagreb'teki binaya Türk bayrağının yanı sıra 100. yıl logosu yansıtıldı.
GECEYE DESENİNİ VERDİ
Zagreb'de yansıtılan Türk bayrağı şehrin gece görüntüsünün desenini verdi