Şükrü Ocak, konuyla ilgili şunları söyledi:

Aklıma, kendisini ara sıra ziyaret ettiğim Emniyet Müdürümüzü aramak geldi, durumumu anlattım. 'Eve gidecek arabam yok. Yasak var, minibüs yok. Bana bir yardımcı olun' dedim. 'Herhangi bir sıkıntı olursa bizi gece gündüz arayabilirsin' dedi.

Allah ondan razı olsun. Hemen bir araba gönderdi, ilaçlarımı aldık ve evime bıraktılar. Devletimiz var olsun. Allah hem sağlıkçılarımızdan, hem de emniyet teşkilatımızdan razı olsun" diye konuştu.