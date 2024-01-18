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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Zaferin Rengi'nin afişi yayımlandı

        'Zaferin Rengi'nin afişi yayımlandı

        1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alan 'Zaferin Rangi'nin afişi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:48
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        Afişi yayımlandı
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        Abdullah Oğuz'un yönettiği 'Zaferin Rengi' filminin afişinde, Fenerbahçe’nin güçlü renkleri eşliğinde, işgal altındaki İstanbul’u anlatan bir arka fon, merkezinde futbol ve milli mücadele döneminin sembol karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının portreleri kullanıldı

        Uzun bir düşünme ve yaratım sürecinin sonunda ortaya çıkan afişle ilgili olarak ödüllü tasarımcı Emrah Yücel; “Epik filmlerde akılda kalan en önemli araçlardan birisinin afiş tasarımı olduğunu, bu sebeple bu destansı hikâyeyi aktaran güçlü bir afiş tasarlamak için büyük bir özenle” çalıştığını dile getirdi.

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        'Zaferin Rengi', 1918 - 1923 arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası maçıyla final yapacak olan film, gösterime 16 Şubat’ta girecek.

        'Mustafa Kemal Paşa'yı Yiğit Özşener canlandırdı

        Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve 'Peyker' rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verdi.

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        #Zaferin Rengi
        #fenerbahçe
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