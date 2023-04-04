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Zafer Turan: Şampiyonluğun en büyük adayıyız

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, ligin bitimine henüz 7 maç olduğunu belirterek, “Şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendimizi görüyoruz” dedi

Giriş: 04.04.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Zafer Turan: Şampiyonluğun en büyük adayıyız
İHA

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Erzurum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, “Çok istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Maça iyi başladığımızı düşünüyoruz. İlk dakikalarda pozisyon da bulduk. Maçın başında rakibin defans yapacağını düşündüğümüz için kenarları kullanmaya çalıştık. Fakat kanat varyasyonlarını iyi yapamadık. Orta kalitemiz çok iyi değildi. Rakibin ilk yarıda girdiği birkaç pozisyonundan birinde kalemizde golü gördük. Maçın ikinci devresinde çift forvetli bir oyun tercihimiz oldu fakat beraberliği yakalamamıza rağmen 3 puanı hanemize yazdıramadık. İkinci yarıdaki oyunumuz bizi ileri maçlar için umutlandırdı. Ümitsizliğe kapılmıyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendimizi görüyoruz” diye konuştu.

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