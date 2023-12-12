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        Haberler Gündem Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya adli kontrolle serbest

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya adli kontrolle serbest

        Sosyal medya paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Hacı Ali Demirkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 22:20 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:20
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        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, 'halkı kin ve düşmanlığa' sevk ettiği iddiasıyla dün saat 17.00 sıralarında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Başkanı Demirkaya, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Ankara´ya götürüldü. Hacı Ali Demirkaya'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

        GÖZALTINA ALINIRKEN PAYLAŞIM YAPTI

        Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkımda çıkarılan gözaltı kararı gereği emniyete götürülüyorum. Alnımız ak, başımız dik! Zafer inananların ve savaşanların olacak!" ifadelerini kullandı.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALIVERİLDİ

        Polis ekipleri tarafından Ankara'ya getirilen Hacı Ali Demirkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Demirkaya'nın Ankara'da ifadesi alınırken Kayseri Baro Başkanı Ali Köse'de Ankara'da bizzat süreci takip etti. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve 15 günde bir imza vermek şartıyla adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ve Samandağı eski ilçe başkanımız Suphi Yıldız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Bu süreçte bize destek veren TBB Başkanına, Ankara Baro Başkanına ve Kayseri Baro başkanına Zafer Partisi adına teşekkürlerimi sunarım. Arkadaşlarımızın tek suçu Türk olmak, Türk olduğunu bilmek, Türkiye´nin örtülü işgaline karşı çıkmak. Atatürk´ün izinde ailemizi ve vatanımızı ölünceye dek savunacağız" ifadelerini kullandı.

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