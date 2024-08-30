Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

İMAMOĞLU: BÜYÜK ZAFER BİZE YENİ ZAFERLER MÜJDELİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ile beraber istiklalimizin, Cumhuriyet'imizin nasıl sağlam temellere oturduğunun, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar." dedi.

İmamoğlu, 30 Ağustos'un Cumhuriyet'in müjdecisi büyük bir zafer olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Büyük Zafer bugün 102. yılında bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette yeni zaferler denince savaştan bahsetmiyorum. Savaştan Allah korusun bu ülkeyi, bütün ülkeleri. Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse savaşı düşünmek dahi doğru değildir.' sözünü bize emanet etmiştir. Yeni zaferler deyince eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda umuyor ve diliyorum ki Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında yeni zaferleri bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz."