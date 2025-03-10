Zafer Algöz'ün otopark sorunsalı

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl, "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah, insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Vallahi pes ve yuh!" diyerek, İSPARK'ı eleştirmişti.

REKLAM advertisement1 Zafer Algöz, bu kez de İstanbul Havalimanı'ndaki otopark ücretlerine tepki gösterdi.

Zafer Algöz; "Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde oda tutardım. Araba da keyfine bakardı. Artık bazı şeylere 'yuh!' demek yeterli değil, 'ohaaa', 'ohaaa' diyorum. Allah vicdan versin" ifadelerini kullandı.