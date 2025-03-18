Zafer Algöz isyan etti: Sahaya dalarım
Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Zafer Algöz, Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğine dair çıkan iddiaya tepki gösterdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 29 Mart'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Türk bir hakeme vereceği ve bu ismin Halil Umut Meler olacağı iddia edildi.
Halil Umut Meler
Fanatik Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz, basına yansıyan bu iddia sonrası isyan etti.
Ünlü oyuncu; "Halil'e o maçı versinler sahaya dalarım. Yok öyle yağma. Yabancı hakem istiyoruz" dedi.
24 Şubat'ta oynanan ve golsüz sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini, yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.
Slavko Vincic
BJK Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söylemişti.
Serdar Adalı