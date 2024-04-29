Zac Efron'un büyük değişimi
Estetik yaptırdığını her fırsatta reddeden ünlü oyuncu Zac Efron, son değişimiyle şaşırttı
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Ünlü oyuncu Zac Efron, yeni görünümüyle şaşırttı. 36 yaşındaki oyuncu, önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendiğinde, her zamanki tıraşlı halinin yerine bıyık bırakması dikkat çekti.
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Kapüşonlu kıyafetiyle kendini kamufle etmeye çalıştığı görülen oyuncu, sadece bıyığıyla değil, yüzündeki estetik dokunuşlarla da farklı bir görünüme bürünmüştü.
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Daha önce de yüzüne dolgu yaptırması ve kaşlarını yukarı kaldırtmasıyla dikkat çeken Zac Efron'un, eski haline göre daha dolgun görünen yanakları, yakın zamanda yüzüne yeni işlem yaptırdığını düşündürdü.
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"ESTETİK YAPTIRMADIM"
Zac Efron, görünümündeki dönüşüme neyin yol açtığı konusunda konuşurken, bazı tıbbi prosedürlerden geçmek zorunda kaldığını ancak düşünüldüğü gibi kozmetik nedenlerden dolayı olmadığını açıklamıştı.
2022'de Men's Health'e verdiği bir röportajda oyuncu, genişleyen çene hattının aslında eski bir yaralanmadan kaynaklandığını söylemişti. Zac Efron, 2013 yılında evinde çoraplarıyla koşarken ayağı kaymış ve çenesini bir çeşmenin granit köşesine çarpmıştı. Yaralanma o kadar şiddetliydi ki bilincini kaybetmiş ve çene kemiği kırılmıştı.
Hakkında estetik ameliyat söylentileri çıkan Zac Efron, 2022'de Entertainment Tonight'a konuşurken, söylentileri "komik" olarak nitelendirmiş ve farklı görünen yüzünün, ameliyattan değil, 2013'teki çene yaralanmasından kaynaklandığını yinelemişti.
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PLASTİK CERRAH: DOLGU VE BOTOKS ONU YAŞLI GÖSTERİYOR
Ünlü oyuncu estetik yaptırmadığı konusunda ısrarlı olsa da geçen yıl New York Post'a konuşan plastik cerrah Sam Rizk; "Her zaman düz bir kaşı vardı, şimdi ise daha kavisli bir kaşları var. Kaşının biraz daha yüksek olması, bir tür kaş kaldırma operasyonu geçirdiğini ya da botoks yaptırdığını gösteriyor" demiş ve oyuncunun bu müdahaleyle daha feminen bir görünüm elde ettiğini eklemişti. Rizk, Efron'un yanak dolgusu bulunduğunu da söyleyerek; "Dolgu ve botoks onu 59 yaşında gibi gösteriyor. Oysa çok güzeldi” diye konuşmuştu.