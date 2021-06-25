DHA

Olay, dün akşam saatlerinde tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ile önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası binanın ve araçların camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili aynı aileye mensup E.T, V.T. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin, ilçe girişindeki bir boş tarlaya çadır kurduklarını, zabıtaların da çadırları kaldırması nedeniyle tartışma yaşandığını, ardından tepki olarak olayı gerçekleştirdiklerini anlattıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklandı, E.T ve V.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.