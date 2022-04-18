Zabıt kâtibi evinde ölü bulundu

Eskişehir'de mahkeme zabıt (tutanak) kâtibi, kendisine ulaşamayan arkadaşlarının ihbarıyla evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görev yapan zabıt kâtibi Azad Göl, işe gelmeyince arkadaşları telefonla aradı. Telefonla Göl'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Azad Göl'ün Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, Göl'ün cansız bedenine ulaştı.

Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün üçüncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Polisin soruşturması sürüyor.