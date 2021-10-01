1 haftada 1 milyon dinlenme!

Yüzyüzeyken Konuşuruz bir haftada bir milyon dinlenmeye ulaştı

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Temmuz ayında yayınlanan "Sen Varsın Diye" ile gerçek bir dönüş yapan "Yüzyüzeyken Konuşuruz", 2022 baharında çıkması planlanan yeni albümden ikinci tekli olan "Son Seslenişim"i yayınladı.

17 Eylül'de çıkan şarkı, çıktığı günden itibaren büyük yankı uyandırdı. Listelerde hızla yükselen, YouTube Trend Videolar Listesi'nde uzun süre yerini koruyan sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi "Yüzyüzeyken Konuşuruz" imzası taşıyan şarkı, Spotify'da da çok kısa sürede 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

KONSERLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

"Yüzyüzeyken Konuşuruz", yeni albüm çalışmalarını sürdürürken konser turnesine de devam ediyor. 25 Eylül'de Bursa Balat Atatürk Ormanı Nilüfer +1 Güz Festivali'nde yer alacak grup, 2 Ekim'de İzmir Arena Back to Festival Land'de, 7 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, 9 Ekim'de de Ankara Jolly Joker'de dinleyiciyle buluşacak.