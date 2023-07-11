Yüzyılın en büyük dahisi Einstein'ı yakından tanımanızı sağlayacak 11 bilgi

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KİLOLU BİR BEBEKTİ Einstein, 14 Mart 1879 yılında doğduğunda şekilsiz bir kafayla doğan, kilolu bir bebekti. Neyseki daha sonra normal bebek ölçülerine geçecekti.

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ÇOCUKKEN ÖFKE NÖBETLERİ GEÇİRİYORDU Einstein ufakken sık sık öfke nöbetleri geçirirdi. Bir keresinde öğretmenine sandalye fırlatmışlığı bile vardı. Hatta bu öfkeden en çok payını alan kız kardeşi Maja, sık sık kardeşi tarafından fırlatılan nesnelerin hedefi oluyordu.

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EZBERCİ EĞİTİMDEN HOŞLANMIYORDU Einstein sanıldığının aksine başarısız bir öğrenci değildi. Eğlenmek için matematik ve fizik çalışırdı ancak iyi bir öğrenci değildi. Ezberci eğitim fikrinden nefret ediyordu ve kendisini ilgilendirmeyen konuları öğrenmeyi reddediyordu.

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IQ'SU BİLİNMİYOR Einstein'ın IQ'su hiçbir zaman test edilmedi ancak bu, insanları tahmin etmekten alıkoymadı. Pek çok web sitesi, fizikçinin IQ'sunun 160 olduğunu iddia ediyor ancak bu iddiayı doğrulamanın hiçbir yolu yok.

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ÇORAPLARDAN NEFRET EDİYORDU Einstein çorap giymekten nefret ederdi ve 1930'larda Oxford'da ders verirken çorap giymek zorunda olmadığı için son derece gururluydu. Einstein'ın antipatisi, görünüşe göre çocukluğundaki bir farkındalıktan kaynaklanıyordu "Gençken ayak başparmağının her zaman çorapta bir delik açtığını öğrendim," dedi Einstein. "Bu yüzden çorap giymeyi bıraktım."

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DENİZİ ÇOK SEVERDİ AMA KÖTÜ BİR DENİZCİYDİ Einstein, Zürih'te bir lisans öğrencisiyken, hayatı boyunca sürecek bir tutku olan yelkene aşık oldu. Tek bir sorun vardı: korkunç bir denizciydi. Düzenli olarak teknesini devirdi ve onlarca kez kurtarılması gerekti.

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İKONİK SAÇI BABA OLDUKTAN SONRA OLDU Einstein, genç bir adamken bakımlı siyah saçlara sahipti ta ki 1904'te oğlu Hans doğana kadar. Oğlunun olmasıyla beraber Einstein çalışmakla ve ailesini geçindirmekle çok meşgul olduğu için berbere gitmeyi bıraktı ve o bilinen ikonik saçları doğdu.

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ÇOCUKLARDAN GELEN HAYRAN MEKTUPLARINI SEVEREK YANITLARDI Einstein halktan sayısız mektup aldı ancak her zaman çocuklar tarafından gönderilen postaları yanıtlamaya çalıştı. Bir mektupta, genç bir kız matematikle ilgili sorunlarından şikayet ediyordu. Einstein ona şöyle yanıt verdi: Matematikteki zorluğun için endişelenme . Benimkinin daha da büyük olduğundan emin olabilirsin.

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AŞK KONUSUNDA PEK DE DAHİ SAYILMAZDI Einstein belki harika bir dahiydi ama kesinlikle iyi bir partner değildi. İlk evliliğini fizikçi Mileva Marić ile yaptı ve çift, üçüncü çocukları olduktan sonra ayrıldı. Einstein, eşine ilginç bir talep listesi vermişti ki bu da şüphesiz evliliğin sonuna getirdi: 1. Benden yakınlık beklemeyeceksin. 2. Ben istemediğim sürece benimle konuşmayacaksın. İkinci evliliği ise kuzeni Elsa Löwenthal ile oldu. Ancak evliliklerinin yanı sıra birçok ilişkisi de oldu.

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DİLİNİ ÇIKARDIĞI FOTOĞRAFA BAYILIYORDU 72. doğum gününde Einstein, onuruna düzenlenen bir etkinlikten ayrılıyordu. Arabasına binerken, fotoğrafçılar ondan kameraya gülümsemesini istedi. Ancak Einstein bir fotoğraf için sırıtmaktan bıkmıştı, onun yerine dilini çıkardı. Einstein fotoğrafı o kadar beğendi ki tebrik kartlarına koydu.