Yüzünüz sizi koruyor! Dış dünyaya karşı koruyucu kalkan niteliğinde

Buna yüz anatomisi de dahildir: Şekli, biçimi ve işlevinden çeşitli eklentileri ve açıklıklarına kadar yüzünüzün her unsuru bir nedenden dolayı oradadır. İnsanların çekici bulduğu özellikler bile ( simetri, gençlik veya aşinalık gibi ) kısmen evrimsel baskıdan kaynaklanmaktadır: bu özellikler eşleri çekmeye yardımcı olur ve dolayısıyla genlerin yavrulara geçme şansını artırabilir.