Yüzünü göstermemesiyle tanınan şarkıcı Sia eşine boşanma davası açtı

Ünlü şarkıcı Sia, 26 ay süren evliliğini bitirme kararı aldı. 49 yaşındaki ABD'li yıldız, ikinci eşi Dan Bernard'a boşanma davası açtı.

Sia'nın mahkemeye sunulan boşanma nedeninin 'şiddetli geçimsizlik' olduğu öğrenildi.

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Evlilikleri, iki yıl süren çiftin, Somersault Wonder Bernard adında 11 aylık bir bebeği var. Sia, çocuğunun velayetini isterken, Dan Bernard'a da çocuğunu görme hakkı verilmesini talep etti.

Çiftin evlilik öncesi bir anlaşması olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sia, daha önce, iki yıldan biraz fazla süren evliliğin ardından 2016'da ilk eşi Erik Lang'dan boşanmıştı. Sia ile Dan Bernard, Aralık 2022'de evlendi.

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olmasına, albümleri milyonlar satmasına, onlarca ödül almasına ve dört bir yanda konserler vermesine rağmen ısrarla yıllarca yüzünü hayranlarından gizledi. İlginç imajıyla tanınan Sia, yüzünü ilk kez 2023'te gösterdi