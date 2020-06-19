Usta aktör Sir Ian Holm'dan acı haber geldi. Holm, 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü.

Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi’nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti.

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Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.