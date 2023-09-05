Yüzüklerin Efendisi hakkında yeniden izlemenize neden olacak 10 şaşırtıcı detay!
Yüzüklerin Efendisi serisi kolay kolay fark edilmeyecek çok sayıda farklı detay içeriyor. J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzüklerin Efendisi yalnızca bir fantastik edebiyatı değil aynı zamanda tarihin en iyi edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Jackson'ın filmde uyguladığı teknik hileler ve başarılar Yüzüklerin Efendisi serisinde muhtemelen daha önce duymadığınız detayları oluşturuyor. İşte Yüzüklerin Efendisi filmlerini yeniden izlemenize neden olacak 10 şaşırtıcı detay.
- 1
FİLMDE KULLANILAN KOSTÜM DETAYLARI
Filmde kullanılan kostüm detayları o kadar derindir ki her karakterin kostümünde yine karakterin geçmişi ve kişiliği hakkında ipuçları verilir.
- 2
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NİN FİLM MÜZİĞİ
Filmin müziği, ünlü besteci Howard Shore tarafından bestelenmiştir ve filmin atmosferini en çok etkileyen etkenlerden birisi olmuştur.
- 3
ELFLERİN DİLİ
Filmde kullanılan Elvish (Elf) dili, J.R.R. Tolkien'in kendi oluşturduğu bir dildir. Dil Quenya ve Sindarin'den esinlenilerek oluşturuldu.
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- 4
MORDOR'UN GÖZÜ
Mordor Gözü'nü tavsir eden buçuk daire şeklindeki yapı gerçekten bir kişinin gözüne ait. Göz yüzük sahibini gözetlendiğini göstermek için özellikle kullanıldı.
- 5
ELFLER GERÇEK OKLARLA ATIŞ YAPTI
Legolas ve diğer elf karakterleri gerçek oklarla atış yaptı. Aktörler, okları atarken gerçek ok kullandı ancak oldukça tehlikeli bir sahne çektiler.
- 6
CÜCE GİMLİ ASLINDA 1.85 BOYUNDA
Cüce Gimli'ye hayat veren John Rhys-Davies 1,85 boyuyla film ekibinin en uzun boylu 2. insanıydı.
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- 7
FİLMDE GÖRÜLEN SÜVARİLERİN ÇOĞU KADINDIR
Filmlerde görülen Rohan süvarilerinin pek çoğu kadın aktörlerdi.
- 8
ARAGORN'UN KILICI
Aragorn'un Anduril adlı kılıcı için 40'tan fazla farklı kılıç yapıldı. Her sahnede farklı bir kılıç kullanıldı.
- 9
YÜZÜĞÜN YAPIMI
Filmde kullanılan yüzük ve takılar gerçek mücevherler kullanılarak tasarlandı, özenle üretildi. Kullanılan yüzük sayısı 40'ın üzerindedir. Bazı yakın plan çekimleri için de yüzüğün devasa bir kopyası üretildi.
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- 10
HOBBİTLER İÇİN ÇOK SAYIDA DUBLÖR KULLANILDI
Yönetmen Peter Jackson, bazı sahnelerde hobbitlerin yerini alabimesi için dünyanın dört bir yanından kısa boylu insan aradığını açıklamıştı. Ayrıca hobbitlerin daha kısa görünebilmesi için diğer oyuncular büyük kostümler giyiyordu.