GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Dizinin başındaki McKay, "The Rings of Power"ın geri dönüşünü şimdiden bekleyenler için, bunun ne zaman olabileceğine dair açıklamalar yaptı. McKay, The Hollywood Reporter ile 2. sezon için tahmini bir zaman çizelgesi paylaştı ve prodüksiyonun "birkaç yıl daha" sürebileceğini açıkladı. Dizinin en erken 2024 başında yayınlanması tahmin ediliyor.