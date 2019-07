Kadroda, daha önce pek çok başarılı yapıma imza atan isimler bulunuyor. Yönetici yapımcılar arasında Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane),Bruce Richmond (Game of Thrones),Gene Kelly (Boardwalk Empire),Sharon Tal Yguado yer alırken, yazar ve başyapımcıları arasında Gennifer Hutchison (Breaking Bad),Jason Cahill (The Sopranos) ve Justin Doble (Stranger Things) bulunuyor.

Danışman yapımcıları arasında ise Bryan Cogman (Game of Thones) ve Stephany Folsom (Toy Story 4) yer alıyor. Dizinin yapımcısı, Avengers: Age of Ultron ve The Aviator'da çalışmış Ron Ames olurken, yazma danışmanı ise Glenise Mullins olacak.

Yapımda yer alan diğer isimler arasında yapım tasarımcısı olarak Star Wars: The Last Jedi filminden Rick Heinrichs, görsel efekt süpervizörü olarak The Revenant filminden Jason Smith bulunuyor.

Dizinin yeni serisinin pilot bölümünü yönetmesi için, Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni JA Boyana ile anlaştığı duyuruldu.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, JD Payne ve Patrick McKay tarafından yönetilen bir yazar ekibi tarafından yazılıyor.