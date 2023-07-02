İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde genç kız, parmağının şişmesi sonucu sıkışan yüzüğünü çıkartamayınca imdadına itfaiye erleri yetişti.

Bismil ilçe merkezinde yaşayan N.Ö., parmakları şişince parmağında takılı yüzük sıkıştı. Genç kız, yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca hastaneye gitti. Yönlendirme ile itfaiye erleri Özcan Işık ve İsmet Güleken titiz çalışma ile sıkışan yüzüğü çıkardı. Mini spiral makinesi ile kesilerek çıkarılan yüzük sonrası genç kız rahat bir nefes aldı. Gece geç saatlerde yaşanan durum sonrası itfaiye aracıyla vatandaş evine bırakıldı.