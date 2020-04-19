Yüzü yanan ve sol gözünü kaybeden kedi "Umut" yeni yuvasını arıyor

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan, baş ve göz bölgesinde doku yanıkları, kafasının büyük kısmında da doku kaybı oluşmasına rağmen hayata tutunan kediye veterinerler "Umut" adını verdi.Bir buçuk aylık tedavi ile iyileşen kedi, Kayseri Hayvanları Koruma Derneğince yapılan çağrılarla sahiplendirilmeye çalışılıyor.Kentteki bir veteriner polikliniğinde görev yapan veteriner Seren Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının başında kliniğe bir hayvanseverin ağır yaralı halde getirdiği kediye ilk birkaç gün şok tedavisi uyguladıklarını söyledi.Kedinin özellikle baş ve göz bölgesinde 3. derecede doku yanıkları, kafasının büyük kısmında da doku kaybı oluştuğunu anlatan Aydoğan, tüm gücüyle hayata tutunduğunu dile getirdi.- "Daha katedecek çok yolu var"Kediye yanık ve doku kaybı tedavisinin yanı sıra cerrahi müdahaleler, oksijen ve ozon tedavi protokolleri uygulandığını belirten Aydoğan, şunları kaydetti:"Sol gözünü ve burun bölgesinde ciddi bir dokuyu kaybeden Umut, bir hafta sonra yaş mama ve özel hasta besinlerini tüketmeye başladı. Toplamda 43 gün süren zorlu yöntemler ve kliniğimizde bulunan tüm veteriner hekim arkadaşların olağanüstü ilgisiyle kendi kendine yetebilir hale geldi ancak daha katedecek çok yolu var. Eski sağlığına tamamen kavuşamasa da en yüksek yaşam kalitesine ulaşması için hep birlikte çabalamaya, tedavi ve kontrollerine devam edeceğiz. Daha sonrası için doku nakli için tekrar operasyona alacağız."Aydoğan, "Umut" kedi gibi diğer hayvanlara da destek olan hayvanseverlerin sayısının arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.Engelli hayvanların sahiplenilmesinin önemine dikkati çeken Aydoğan, bu hayvanların ömürlerinin geri kalanını sağlıklı geçirebilmek için şefkate ve yardıma ihtiyaçları olduklarını vurguladı, hayvanseverlere "Umut"u sahiplenmeleri çağrısında bulundu.
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