Sağlık Bakanlığı, otel ve plajların "Yüzme Takip Sistemi" ile takip edildiği, vatandaşların gidecekleri plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığının öğrenilebileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, kalacağı otelin plajının sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını, "https://yuzme.saglik.gov.tr/" internet adresine girerek bilgi edinebiliyor.
Söz konusu internet sitesinde tesis adresleri, tesise ait teknik bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırma bilgileri, plaj ismi ve plaj özelliklerine göre arama yapılabiliyor, otel isim ve konumuna göre arama yapılarak yüzme suyunun analiz sonuçları bilgilerine ulaşılabiliyor.
YÜZME SUYU İZLEME ÇALIŞMALARI 35 İLDE YAPILIYOR
Bu kapsamda, yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde gerçekleştiriliyor. 2019 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 990 yüzme alanı A sınıfı (yüzde 74),313 yüzme alanı B sınıfı (yüzde 24),29 yüzme alanı C sınıfı (yüzde 2) olarak değerlendirdi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmuyor.
İzleme çalışmaları, Türkiye turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağlıyor. 2019 yılında 990 A kalite yüzme alanının 463'ü Mavi Bayrak ödülüne sahip iken 2020 yılında bu rakam 486'ya çıktı.
Türkiye'de yüzme sezonu bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle 1 Mayıs'ta açılıyor. Ancak Kovid-19 salgını nedeni ile bu yıl için 1 Haziran itibarıyla açıldı ve numuneler alınmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı otel ve plajlarda vatandaşların salgından korunması için de çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla alınması gereken önlemlere yönelik rehber hazırlanarak sektör çalışanları ve vatandaşların erişimine sunuldu.
KAPLICALAR, ÇEVRE SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN TAKİPTE
Sağlık Bakanlığınca, kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz işlemleri de kesintisiz yapılıyor. Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor.
Türkiye'de 258 kaplıca, 8 talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266 tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgilere de Bakanlığa ait "https://kaplica.saglik.gov.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.
Web portalında, tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri, suyun nitelikleri, suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de arama yapılabiliyor.
Öte yandan kaplıcalara yönelik Kovid-19 salgını kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilere "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html" adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden ve "https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!