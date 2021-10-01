Yüzlerce yıllık gelenek Türk kahvesi, Ege’nin karşı yakasında da sohbetlerin "baş tacı"

AA

Her yıl 1 Ekim'de "Dünya Kahve Günü" kapsamında kahve tüketimini teşvik etmek ve bu kültürün zenginliğini farklı ülkelerdeki insanlara duyurmak için etkinlikler düzenleniyor. Kahve yetiştiricilerine destek amacı da taşıyan etkinlikler, farklı coğrafyaların halkları arasında kültürel etkileşimin artmasına da yardımcı oluyor. Kahvenin kokusu, İstanbul’dan Atina’ya göçen İstanbullu Rumların yoğun olarak yaşadığı Palaio Faliro semtindeki kafelerde de sık sık duyuluyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda semtinden 1990’da Palaio Faliro’ya taşınan Stavros Kaloyannis ve Lena Kaloyannis çifti, Türk kahvesinin tadını da "İstanbul'u hatırlatan" kokusunu da unutamayanlardan.