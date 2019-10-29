Dolmabahçe'ye ilerlediler

29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kutlamaları Kadıköy’de renkli başladı. Sabah saatlerinde Bağdat Caddesi’nde başlayan törenlere birçok okuldan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve ilçe protokolünün katıldığı törenlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler ve çeşitli halk oyunları gösterileri sunuldu. Törende, ilçe çapında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından verildi. Programın son kısmında ise kortej geçişi yapıldı. Kadıköy’deki liseler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan vatandaşlardan oluşan kortej geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen vatandaşların yanı sıra bisikletli ve patenli konvoylar dikkat çekti.
Kortejin en dikkat çekici bölümü ise klasik otomobillerin geçişi sırasında yaşandı. Cumhuriyetin 96. yılına atfen 96 klasik otomobil, Göztepe Parkı’ndan başlayan korteje katılarak klaksonlarıyla hem vatandaşları, hem de protokol üyelerini selamladı. Klasik otomobiller daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Dolmabahçe’ye ulaşmak üzere trafiğe çıktı.
İHA’ya konuşan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, “Tüm ulusal bayramlarımızda milli birlik ve beraberliğimize katkı sunmak adına, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak klasik araçlarımızla yollarda oluyoruz. Bugün de Cumhuriyetimizin 96. yılı anısına 96 adet klasik otomobille Bağdat Caddesi’ndeyiz. Akabinde Şehitler Köprüsü üzerinden Dolmabahçe’ye seyredeceğiz. Cumhuriyetin kazanımları önemli. Bu coşkuyu gelecek nesillere aktarmak adına klasik araçlarımızla yollarda olmaya devam edeceğiz” dedi.
MOTOSİKLETLİLER DE KONVOY YAPTI
Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıktı. Dolmabahçe'ye ilerleyen motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi havadan da görüntülendi.
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