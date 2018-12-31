31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye'de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak.
Kamu ve özel kuruluşların birçok pozisyon için personel alım ilanları veriliyor. THY'nin uçuş ekibi için yeni yılda 2 bin 600 personel alması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ile birlikte, filosuna yeni uçaklar katacak olan THY'nin 2019 yılında yaklaşık 1,000 pilot ve 1,600 de kabin görevlisi alması planlanıyor. THY'nin şu an başvuralara açık 11 ilanı var.
Pegasus Havayolları'nın da işe alımlarla ilgili ilanları yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında da önemli artışlar dikkat çekiyor. Hürkuş gibi birbirinden önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ise 2019 yılında 1,000 mühendis alması bekleniyor.
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)
Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350)
Simülatör Uçuş Öğretmeni
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)
Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde (B737, A320)
Tipi Olan Tecrübesiz II. Pilot (B737, A320)
Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)
Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)
Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B787)
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) aradığı pozisyonlar şöyle:
Deneysel Aerodinamik Mühendisi
Özel (RMST) Sistem Mühendisi
Engelli Personel (Mühendis, Uzman)
Engelli Personel (Teknisyen)
Sistem Emniyet Mühendisi
Sistem Mühendisi
Sistem Konfigürasyon Mühendisi
Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi
Uydu Haberleşme Görev Yükü Mühendisi
Yük Mühendisi
Ağırlık ve Denge Mühendisi
Aeroelastik Mühendisi
Aerodinamik Mühendisi
Donanım Tasarım Mühendisi
Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi
Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi
İtki Yakıt Sistemi Tasarım Mühendisi
Yapısal Tasarım Mühendisi
Yapısal Analiz Mühendisi
Uçak Sistemleri Tasarım Mühendisi
Aviyonik Sistemler Tasarım Mühendisi
Elektrik Sistemi Tasarım Mühendisi
Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi
Elektronik Harp Sistemleri Tasarım Mühendisi
Uydu Sistem Mühendisi
Uydu Görev Yükü Mühendisi
Uydu Yapısal Tasarım Mühendisi
Uydu Yapısal Analiz Mühendisi
Uydu Isıl Kontrol Sistemleri Mühendisi
Uydu Aviyonik Sistem Mühendisi
Uydu Elektrik Sistem Mühendisi
Uydu Kablolama Tasarım Mühendisi
Uydu Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol Mühendisi
Uydu Modelleme ve Simülasyon Mühendisi
Uydu EMC ve RF Tasarım Mühendisi
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