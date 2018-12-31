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Havacılıkta çok sayıda yeni personel kadroya katılacak

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye'de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak. İşte THY, Pegasus ve yerli ve milli birçok projeye imza atan TUSAŞ'ın iş ilanları

31.12.2018 - 13:31 | Güncelleme: DHAİş-Yaşam
havacılık

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye'de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak.

Kamu ve özel kuruluşların birçok pozisyon için personel alım ilanları veriliyor.  THY'nin uçuş ekibi için yeni yılda 2 bin 600 personel alması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ile birlikte, filosuna yeni uçaklar katacak olan THY'nin 2019 yılında yaklaşık 1,000 pilot ve 1,600 de kabin görevlisi alması planlanıyor. THY'nin şu an başvuralara açık 11 ilanı var. 

Pegasus Havayolları'nın da işe alımlarla ilgili ilanları yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında da önemli artışlar dikkat çekiyor. Hürkuş  gibi birbirinden önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ise 2019 yılında 1,000 mühendis alması bekleniyor.



THY'nin başvuralara açık 11 ilanı şöyle:

Tecrübesiz II.Pilot Adayları

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350)

Simülatör Uçuş Öğretmeni

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)

Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde (B737, A320)

Tipi Olan Tecrübesiz II. Pilot (B737, A320)

Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)

Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B787)



Pegasus Havayolları'nın başvuralara açık ilanları  şöyle:

Pilot adayı

Kabin memuru (ikinci dil-Antalya)

Kabin memuru (Rusça)

Kıdemli sistem uzmanı

Uçak sistemleri mühendisi

Engelli ofisler destek elemanı

Uçak performans mühendisi

Hazine ekip lideri

Flight dispatcher

Kıdemli işe alım uzmanı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) aradığı pozisyonlar şöyle:

Deneysel Aerodinamik Mühendisi

Özel (RMST) Sistem Mühendisi 

Engelli Personel (Mühendis, Uzman)

Engelli Personel (Teknisyen)

Sistem Emniyet Mühendisi

Sistem Mühendisi

Sistem Konfigürasyon Mühendisi

Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi 

Uydu Haberleşme Görev Yükü Mühendisi

Yük Mühendisi

Ağırlık ve Denge Mühendisi

Aeroelastik Mühendisi

Aerodinamik Mühendisi

Donanım Tasarım Mühendisi

Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi

Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi



Jet Eğitim ve Hafif Taaruz Uçağı Projesi - HÜRJET için aranılan pozisyonlar şöyle:

Sistem Mühendisi

Sİstem Emniyet Mühendisi

Aerodinamik Tasarım Mühendisi

Uçuş Mekaniği Mühendisi

Uçuş Performans Mühendisi

Uçuş Kontrol Algoritma Tasarım Mühendisi

İtki Yakıt Sistemi Tasarım Mühendisi

Yapısal Tasarım Mühendisi

Yapısal Analiz Mühendisi

Uçak Sistemleri Tasarım Mühendisi

Aviyonik Sistemler Tasarım Mühendisi

Elektrik Sistemi Tasarım Mühendisi

Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi

Elektronik Harp Sistemleri Tasarım Mühendisi



Milli Uydu Projeleri için aranan pozisyonlar şöyle:

Uydu Sistem Mühendisi

Uydu Görev Yükü Mühendisi

Uydu Yapısal Tasarım Mühendisi

Uydu Yapısal Analiz Mühendisi

Uydu Isıl Kontrol Sistemleri Mühendisi

Uydu Aviyonik Sistem Mühendisi

Uydu Elektrik Sistem Mühendisi

Uydu Kablolama Tasarım Mühendisi

Uydu Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol Mühendisi

Uydu Modelleme ve Simülasyon Mühendisi

Uydu EMC ve RF Tasarım Mühendisi

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