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        Haberler Gündem Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı...O anlar kamerada

        Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı...O anlar kamerada

        Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ağır hasarlı olan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı 650 kilo patlayıcıyla 2 defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:53
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        Yüzlerce kilo patlayıcı yıkamadı!
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        6 Şubat Depremlerinde en çok hasar halan yerlerden biri olan Gaziantep’in İslahiye İlçesinde yıkım işlemeleri sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray binası 650 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen tamamen yıkılmadı.

        2 PATLAMADA DA BİNA ÇÖKMEDİ

        İlk patlamada alt iki katı çöken binanın diğer katları ayakta kalırken ikinci bir patlatma kararı alındı. ancak 2. patlamada da binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi sabaha bırakıldı.

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