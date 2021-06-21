İzmir'in Güzelbahçe Sahili'nde 27 Nisan'da yaralı bulunan kaplumbağa, tedavi için Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.

AA'nın haberine göre merkezde müdahale edilen caretta carettanın başından ve sol ön yüzgecinden 65 saçma çıkarıldı.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, ilk müdahalelerin ardından yaklaşık 2 hafta beslenme uygulanan ⁣⁣22-27 yaşlarındaki kaplumbağaya "Damla" ismi verildiği belirtildi.

Saçmalar nedeniyle büyük çapta hasar oluşan yüzgeci ilerleyen süreçte ampute edilmesi planlanan kaplumbağanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.