Yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı "iyonik nano gümüş" içerikli sıvı geliştirildi

Teknokent'te 2006'dan bu yana antimikrobiyal projeler üzerinde çalışan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Esin Akarsu, Doç. Dr. Murat Akarsu, öğretim görevlisi Dr. Ömer Kesmez ile lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'dan oluşan ekip, yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı sıvı geliştirmek için çalışma yaptı.
Çalışmaların detaylarını AA muhabirine anlatan Arpaç, piyasada satılan antimikrobiyal özelliği bulunan sıvı ürünleri incelediklerini, daha etkin ve kalıcı koruma sağlayacak "Nanodis" adlı bir sıvı geliştirdiklerini söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğinde ürünü test ettiklerini aktaran Arpaç, sıvının bakteri, mantar ve virüse karşı yüzde 99,99 koruma sağlandığını belirlediklerini kaydetti.
Ürettikleri ürünün mevcut ürünlerden farklı olduğunu savunan Arpaç, "Ürünümüz iyonik nano gümüş içeriyor. İyonik gümüşle yüzeye gelen virüs, bakteri, mantar varsa onu yok ediyoruz. Geliştirdiğimiz çözelti, yüzeyde bir film tabaka oluşturuyor. Bu tabaka çevreye yayılan mantar, bakteri, virüsün tutunmasını engelliyor. Tutunması zor, tutunsa da yok edecek ajanımız iyonik gümüş." diye konuştu.
Sıvının bilgisayarlarda, cep telefonlarında, maskelerde kullanılabildiğini anlatan Arpaç, ürün sıkıldığında 7 güne kadar etkin koruma sağladığını söyledi.
"Kullan at maskelere sıkıldığında da dışarıdan gelecek virüslerin, bakterilerin, mantarların ağza ve buruna ulaşmasını engelliyor." diyen Arpaç, kullan at maskelerin günlük değiştirilmesini önerdi.
Kendilerinin sadece ürünü geliştirdiklerine dikkati çeken Arpaç, "Seri üretime yakın zamanda başlanacak, özel bir şirket bunun pazarlamasını yapacak. Sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya satışı gerçekleştirilecek." dedi.
Arpaç, ürün için patent alındığını sözlerine ekledi.
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