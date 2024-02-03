Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor
Yüzeyinin tamamı kar ve buzla kaplı Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı devam ediyor
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Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelen yerli ve yabancı turistler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüş yapıp, atlı kızaklarla gezinti yapıyor.
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Dondurucu soğuklara rağmen bölgede yoğunluk oluşturan turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.
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Tur rehberi Mürvet Suzan Ciğerci, Çıldır Gölü'nün her kış tur düzenlediklerini söyledi.
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Her gelişinde, beraberindekilerle çok mutlu ayrıldığını belirten Ciğerci, "Çıldır Gölü harika bir yer. On numara bir ambiyans var. Keşfedilmesi gereken bir yer. Ziyadesiyle kalabalık geldik.
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Gelmeyenler mutlaka gelsin ve görsünler. Ben her kış buraya geliyorum. Benimle buraya gelip memnun olmayanı görmedim. Şu an kızağa binmek için sıra bekleyenler var" diye konuştu.
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Atlı Kızakçı Kurtuluş Kılıç da bu hafta çok yoğun olduklarını belirterek, her gün atlı kızağa binmek için misafir ağırladıklarını dile getirdi.
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