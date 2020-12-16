Yüzeyi buz tutan Limni Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

Eroğlu, geçen yıl ziyaretçi sayısında 250 bini geçtiklerini ifade ederek, "Pandemiye rağmen bu yıl 100 bini aştık. Yabancılardan ziyade misafirlerimiz yerli turist ağırlıklı oldu. Sezon boyunca da tedbirleri sıkı şekilde uyguladığımızdan dolayı hiçbir personelimiz çok şükür koronavirüse yakalanmadı. Alan müsait olduğu için sosyal mesafe sıkıntısı da yaşamıyoruz" diye konuştu.