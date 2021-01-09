Yöre halkının gölün buz tutan yüzeyinde korkmadan hareket ettiğini anlatan Artan, "Ancak yabancılar geldikleri zaman 'Acaba buz kırılır mı?' diye korkuyor. Öyle bir durum yok, biz bunu biliyoruz. Kaç santim olacak, neresi kırılacak, nerede kaynak suyu var biliyoruz" diye konuştu.