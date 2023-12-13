Kocaeli'de yüzer havuz battı: 24 personel kurtarıldı
Kocaeli'de bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı. Bu sırada yüzer havuzun üzerinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç kurtarıldı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir özel tersanedeki yüzer havuz, yat alma manevrası yaptığı sırada battı.
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Olay, saat 13.00 sıralarında Başiskele ilçesinde serbest ticaret bölgesinde meydana geldi.
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Tersane açıklarında yat alma manevrası yapan yüzer havuz battı.
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Yüzer havuzda görevli 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, tersane görevlileri tarafından başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.
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Hafif yaralanan 2 personel, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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