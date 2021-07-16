Vergi desteği uzatıldı

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Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan beri yürürlükte olan 'sinema biletlerine yüzde sıfır eğlence vergisi' uygulaması, 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edecek

HABERTURK.COM

Sinemaya yeni destek... Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yürürlüğe alınan sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının % 0 olarak uygulanmasının son tarihi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Temmuz'dan 31 Mayıs 2022'ye alındı. Böylelikle, bu tarihe kadar sinema biletlerinden eğlence vergisi alınmayacak.

1991'de kaldırıldıktan sonra 1997'de tekrar alınmaya başlanan eğlence vergisinin kaldırılması ya da bu konuda bir düzenlemeye gidilmesine dair talepler özellikle sinema işletmecileri tarafından sinemanın eğlenceden çok kültürel bir etkinlik olduğu belirtilerek belli periyotlarla dile getiriliyor. Her bir bilete %10 olarak uygulanan Eğlence Vergisi ile toplanan miktarın %75'i Kültür ve Turizm Bakanlığına, %25'i ise belediyelere gitmekte. Fakat son yıllarda eğlence vergisi ile toplanan meblağların denetimlerinde çıkan açıklar tartışma konusu olmuştu.