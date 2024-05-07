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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yüzde 25 kira zammı sınırı ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira zammı sınırı Temmuz'da bitiyor mu, uzatılacak mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Konutta yüzde 25 kira zam sınırı ne zaman bitiyor? Gözler Temmuz ayına çevrildi

        Milyonlarca kiracı şu anda konutlardan uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırının ne zaman biteceğini araştırıyor. Düzenlemenin kalkması halinde kira oranları TÜFE'ye göre artacak. Peki, Yüzde 25 kira zammı sınırı ne zaman bitiyor ve uzatılacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 07:38 Güncelleme: 07.05.2024 - 07:38
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        • 1

          Konut kiralarının fahiş fiyatlara çıkmasını engellemek amacıyla getirilen yüzde 25'lik zam sınırını Temmuz ayında bitiyor. Milyonlarca kiracı, Temmuz'dan sonra da düzenlemenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte, detaylar...

        • 2

          KONUTTA YÜZDE 25 KİRA SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Konutta getirilen yüzde 25'lik zam oranı sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kalkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,Ocak ayında basına kapalı olarak katıldığı bir toplantıda; kira sınırı düzenlemesinin bitmesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etti.

        • 3

          KONUTTA YÜZDE 25 KİRA SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

          Konutta kira sınırının devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor, resmi makamlardan gelen bir açıklama yok.

        • 4

          TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

          TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        • 5

          MAYIS AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

          TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

          On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu.

          Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.

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