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        Haberler Bilgi Yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor mu ve Temmuz'da bitiyor mu? Konut yüzde 25 kira sınırı uzatılacak mı! Bakan Şimşek'ten kritik açıklama!

        Yüzde 25 kira zam sınırı Temmuz'da kalkıyor mu? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi!

        Temmuz ayında sonlanacak olan konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği merak edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bir programda konuşan Şimşek, "Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum." dedi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:13
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        • 1

          Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 kira zammı sınırı Temmuz ayında bitiyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir son dakika açıklaması geldi. İşte, detaylar...

        • 2

          KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu.

        • 3

          YÜZDE 25 ZAM SINIRI TEMMUZ'DA BİTİYOR MU?

          Bakan Şimşek şunları söyledi;

          "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."

        • 4

          KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

          Kira artış yüzdesi, bir önceki yılın kira tutarı ve son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile belirlenir. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır.

        • 5

          TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

          TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        • 6

          MAYIS AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

          TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

          On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu. Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.

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