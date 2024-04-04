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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yüzde 16,5 üst gelir grubuna çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Yüzde 16,5 üst gelir grubuna çıktı

        TÜİK, "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" bültenini ilk kez yayımladı. Rapora göre; kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:22
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        Yüzde 16,5 üst gelir grubuna çıktı
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        Kendisi 14 yaş civarında iken annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin, şu anki eğitim seviyesi incelendiğinde, yüzde 2,7'sinin lise altı, yüzde 13,7'sinin lise ve dengi, yüzde 83,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel konulu modül çalışmadan elde edilen sonuçları, ilk kez haber bülteni olarak yayımladı.

        Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile aynı dönemde "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması" ile uygulanan modül, 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumunu karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

        ANNESİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU OLAN FERTLERİN YÜZDE 83,5'İ YÜKSEKÖĞRETİMİ BİTİRDİ

        Kendisi 14 yaş civarında iken annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin, şu anki eğitim seviyesi incelendiğinde, yüzde 2,7'sinin lise altı, yüzde 13,7'sinin lise ve dengi, yüzde 83,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

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        Yine 14 yaş civarında iken babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 4,4'ünün lise altı, yüzde 16'sının lise ve dengi, yüzde 79,5'inin ise yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

        Fert 14 yaş civarında iken annesi lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin şu anki eğitim durumu incelendiğinde yüzde 56,3'ünün lise altı, yüzde 21,9'unun lise ve dengi, yüzde 21,9'unun ise yükseköğretim mezunu olduğu hesaplandı.

        Fertler 14 yaş civarında iken babası lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin ise yüzde 60'ının lise altı, yüzde 21,5'inin lise ve dengi, yüzde 18,4'ünün ise yükseköğretim mezunu olduğu tahmin edildi.

        GEÇMİŞTE MADDİ DURUMU ÇOK KÖTÜ OLAN FERTLERİN YÜZDE 16,5'İ ŞU AN EN YÜKSEK GELİR GRUBUNDA

        Babası işveren veya kendi hesabına çalışanların yüzde 39,2'si şu an ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 14,5'i işveren veya kendi hesabına, yüzde 5,6'sı ücretsiz aile işçisi olarak çalışırken bu fertlerin yüzde 40,6'sının ise iktisaden faal olmadığı görüldü.

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        Kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak belirtenlerin yüzde 16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, yüzde 25,5'i ise en düşük grupta yer aldı.

        Ailesinin maddi durumunu "çok iyi" olarak belirtenlerin yüzde 40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda iken yüzde 7,6'sının ise en düşük grupta olduğu belirlendi.

        GEÇMİŞTE AİLESİ EV SAHİBİ OLANLARIN YÜZDE 57,7'Sİ ŞU AN OTURDUĞU KONUTTA YİNE EV SAHİBİ

        Görüşülen fertler 14 yaş ve civarında iken ailesi "ev sahibi" olanların, yüzde 57,7'sinin şu an oturduğu konutta mülkiyet durumu "ev sahibi", yüzde 26,3'ünün ise "kiracı" olduğu tahmin edildi.

        Yine fert 14 yaş civarında iken mülkiyet durumu "kiracı" olanların, yüzde 40'ı şu an oturduğu konutun sahibi iken yüzde 47,7'sinin ise kirada oturduğu görüldü.

        Fertler 14 yaş civarında iken, tüm ailesiyle bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanelerde yaşayanların yüzde 59,6'sının şu anki hanesi ile bir haftalık tatil masrafını karşılayabildiği, maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların ise yüzde 69,1'inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı belirlendi.

        Kendisi 14 yaş civarında iken hanesinde yaşayan bütün çocukların günde en az bir kere et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen fertlerin yüzde 72,4'ünün şu an hanesinde iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabildiği yüzde 27,6'sının ise karşılayamadığı tespit edildi.

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