QNB Finansbank sendikasyon kredisini yeniledi

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QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamaya göre, 22 ülkeden 33 bankanın kreditör olarak yer aldığı ve farklı bölgelerden 5 yeni bankanın katılım sağladığı anlaşmada, banka sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak islami finansman anlaşması da gerçekleştirdi. Vadesi gelen kredilerini yüzde 104 oranında yenileyerek, bankacılık sektörünün ikinci yarı sendikasyon kredilerindeki en yüksek yenileme oranına imzasını attı.

184,5 milyon dolar ve 253 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 448 milyon dolar tutarındaki 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, diğer Türk banka sendikasyonlarına paralel dolar dilim için Sofr+yüzde 4,25 ve euro dilim için ise Euribor+yüzde 4,00 oldu. Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak 18 ay vadeli 100 milyon dolar değerinde islami finansman kaynağı temin etmek üzere anlaştı.

'ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Sürdürülebilirlik performans kriterlerine bağlı olarak gerçekleştirilen 367 gün vadeli sendikasyon kredisinde, QNB Finansbank, elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı, Dijital Köprü ile KOBİ'lere yenilikçi çözümler sunmayı ve dünyaca kabul görmüş Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer almayı taahhüt ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, "Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere sağladığımız sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine istikrarlı katkımızı bu sene de devam ettirdik. Yüzde 104 yenileme oranı, bankamız ve ülke ekonomisine uluslararası piyasalarda duyulan güveni gösterir nitelikte. Bu sene, sendikasyon kredimizle eş zamanlı imzaladığımız islami finansman anlaşması ile kaynak çeşitliliğimizi artırdık" ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinde verdikleri hizmetleri bir adım ileri taşıdıklarını vurgulayan Tan, "Temiz enerji kaynakları ile karbon ayak izimizi azaltırken, sosyal boyutta cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu sektöre örnek uygulamalara imza atarak ileri taşıyoruz. QNB Finansbank olarak, önümüzdeki dönemde de çeşitlendirdiğimiz finansman alternatifleri ile sürdürülebilir ekonomik dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.