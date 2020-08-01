Olay, perşembe akşamı, Siteler Mahallesi Petrokent Sitesi'nde meydana geldi. Isparta'da görev yapan Yüzbaşı Ersel T., 1 yıl önce boşandığı Selma D.'den olan kızı Deniz Nihan ile tatil için memleketi İzmir Aliağa´ya geldi.
ESKİ EŞİYLE KAVGA ETTİ DİYE ÖNCE KIZINI SONRA KENDİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ
Ersel T. iddiaya göre Selma D. ile telefonda konuşurken henüz bilinmeyen nedenle aralarında kavga çıktı. Kavganın ardından Ersel T. beylik tabancasıyla önce kızı Deniz Nihan'ı ardından da kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ersel T. ve Nihan Deniz´in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemleri sonrası Ersel D. ve kızı Nihan Deniz'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Deniz Nihan, dün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Aliağa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Babası Ersel T. de bugün aynı camiide kılınan öğle namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
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