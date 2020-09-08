Yüz yüze okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim alanında da yeni önlemler alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de hangi sınıfların okula gideceğini açıkladı.

YÜZ YÜZE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yazılı bir açıklama yaptı.

"21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde yüz yüze eğitim-öğretim hali hazırda sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimize, ilk uyum haftasında haftada 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün olacak şekilde başlanacak." dedi.

Diğer sınıflar ne olacak? "21 Eylül'den itibaren geçecek 3 haftanın sonucunda diğer kademelerde ve sınıflarda da eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi Bakan Selçuk.

İlk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara bakılacak. Durum tekrar değerlendirilecek, 21 Eylül'ün ardındaki 3 haftada. İlk model 1. sınıf ve okul öncesi için ilk hafta haftada 1, sonraki haftada haftada 2 gün olacak şekilde.