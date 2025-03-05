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        Haberler Sağlık Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, "ASMR" ile rahatlamaya çalışıyor | Sağlık Haberleri

        Yüz yüze iletişimden bunalan gençler, "ASMR" ile rahatlamaya çalışıyor

        Araştırmacılar, yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bulan genç yetişkinlerin, internette "Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi" (ASMR) içerikleri izleyerek kendilerini rahatlatmaya çalıştıklarını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:46
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        Yüz yüze iletişimden bunalanlar ASMR'ye yöneliyor
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        İngiltere'deki Revealing Reality kuruluşu araştırmacıları, YouTube ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılan ve abartılı nefes alma, fısıldama veya saç tarama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarını üretenlerle ve izleyenlerle görüşmeler yaptı.

        Sayısı 2 bini aşan katılımcıyla görüşen araştırmacılar, "ASMR videoları" izlemelerinin ardından gevşeyip uykuya daldıklarını öne süren gençlerin bu içerikler ile rahatlama ve bağ kurma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp çalışmadıklarını sorguladı.

        ASMR İÇERİKLERİ İZLEYEREK RAHATLAMAYI TERCİH EDİYORLAR

        Araştırmacılar, raporda, 18-44 yaş arası "genç yetişkin" kategorisindeki katılımcıların, dış dünyadaki sesleri ve yüz yüze iletişimi "aşırı uyarıcı" bularak bu tür etkileşimlerden kaçınma ihtiyacı duyarken, ASMR içerikleri izleyerek rahatlamayı tercih etmeye meyilli olduğunu ortaya koydu.

        Katılımcılardan yaş aralığı 25-34 olanların yüzde 47'sinin gürültülü ve kalabalık ortamları "boğucu" bulduğu kaydedilen raporda, gençlerin insanlarla sohbetlerini çevrim içi olarak yapmayı ve yalnız çalışmayı tercih ettiği de tespit edildi.

        Araştırmacılar, görüşmeler sonucunda, insanların "ASMR" içeriklerini kendilerini yalnız, gergin ve rahatsız hissettiğinde izlediğini gözlemledi.

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