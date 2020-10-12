Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - YOZGAT

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,Yozgat'ta okulların önünde toplanan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı.Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencilerinden Enes Buğra Çakır, koronavirüs nedeniyle uzun bir aradan sonra okula başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.Çakır, "Okullar açıldı, çok sevindik, arkadaşlarımızla buluştuk, bence çok güzel oldu. Virüse karşı da sosyal mesafeye uyup, maske takarak tedbirimizi alacağız." dedi.