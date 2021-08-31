Normalleşme zili kaça çalacak?

Pandemi dönemi ile yaklaşık olarak 1.5 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar, ebeveynleri ile okula dönüş için hazırlıklara başladı. Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra e-ticaret fiyatlarını da raporlayan BrandZone, öğrencilerin okul için ihtiyaç duyduğu ürünlerin fiyat değişimlerini inceledi.
BrandZone verilerine göre mayıs-ağustos ayları arasında kırtasiye ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve tablet gibi ürünlerde ciddi fiyat artışları gözlendi. En çok zamlanan ürün grubu fotokopi kağıtları oldu.
TABLETTE YÜZDE 16.5'LİK, BİLGİSAYARDA YÜZDE 9'LUK ARTIŞ
Mayıs ayında ortalama 97 TL’den satılan fotokopi kağıtlarının fiyatı yüzde 18.6 artarak ağustos ayında ortalama 115 TL oldu. Yine mayıs ayında ortalama 2 bin 634 TL’den satılan tabletlerin fiyatı yüzde 16.5 artarak 3 bin 68 TL’ye yükseldi.
Kırtasiye ürünlerinin fiyatı ise ortalama 78 TL’den yüzde 10.3’lük artışla 86 TL’ye ulaştı. Masaüstü bilgisayar fiyatları ise mayıs ayında ortalama 3 bin 429 TL iken yüzde 8.7’lik bir artışla 3 bin 729 TL’ye ulaştı.
Projektör fiyatları ortalama 4 bin 688 TL’den yüzde 4.8’lik artışla 4 bin 914 TL oldu. Harici hard disk’lerin fiyatı ise 688 TL’den yüzde 2.5’lİk bir artışla 705 TL’ye yükseldi. 10 bin 444 TL’den satışa sunulan dizüstü bilgisayarların fiyatı ise yüzde 2.3’lük artışla ortalama 10 bin 686 TL oldu.
Okula Dönüş Fiyat&Kampanya Verileri:
0.5 KALEMDE YÜZDE 43’LÜK ARTIŞ!
Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kırtasiye ürünlerinin de fiyat analizlerini yapan BrandZone verilerine göre kırtasiye ürünlerinde de ciddi fiyat artışları gözlemlendi. En yüksek fiyat artışı mayıs ayında ortalama fiyatı 58 TL’den satışa sunulan Rotring Rapid Siyah 0.5 MM Versatil kalemde görüldü.
Fiyatı yüzde 42.6’lık artışıyla 83 TL oldu. Yine mayıs ayında ortalama fiyatı 39 TL olan Carioca Jumbo Süper yıkanabilir 12’li keçeli boya kaleminin fiyatı yüzde 26.9’luk artışla 50 TL’ye yükseldi. Faber-Castell köşeli mercanlı kurşunkalemin 12'li fiyatı ise yüzde 25.3’lük artışla 22 TL’den 27 TL’ye yükseldi.
Mayıs ayında ortalama 12 TL’den satışa sunulan Mikro Mk-8523 imza kalemini fiyatı yüzde 24,2’lik artışla 15 TL’ye yükseldi. Carioca renk değiştiren sihirli keçeli kalemler ise mayıs ayında ortalama fiyatı 34 TL’den satışa sunulurken, ağustos ayındaki fiyatı yüzde 21.9’luk artışı ile 42 TL’ye yükseldi.
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