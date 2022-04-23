Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne, film nerede çekildi? ? Yüz Numaralı Adam filmi oyucuları kim?

Başrollerinde Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın olduğu, yapımcılığını ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Kemal Sunal ve Fatma Girik üstleniyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ise "Yüz Numaralı Adam filminin konusu ne?" ve "Yüz Numaralı Adam filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Yüz Numaralı Adam filminde merak edilen soruların yanıtı...

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.

YÜZ NUMARALI ADAM NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



1978 yılında vizyona giren 100 Numaralı Adam filmi İstanbul Cankurtaran'da çekildi.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif